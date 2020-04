- Nonnemacher: "Wir haben beim Bergmann-Klinikum schnell reagiert"

Nach dem Corona-Ausbruch im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum sind bislang 13 Personen gestorben. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagt, man wolle mit effektiven Maßnahmen den Lauf des Virus im Klinikum eindämmen.

Nach den ersten Hinweisen auf die Zunahme von Covid-19-Fällen am Ernst-von-Bergmann-Klinikum habe man schnell reagiert, so Nonnemacher. Beispielsweise wurde ein Aufnahmestopp verhängt und Abteilungen voneinander isoliert. In den kommenden Tagen wird auch ein Bericht des Robert-Koch-Instituts über die Lage am Klinikum erwartet. Dort sind bisher 13 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Fast 90 Covid-19-Patienten werden derzeit dort behandelt. Außerdem haben sich mehr als 80 Klinikbeschäftigte angesteckt.

Ernst-von-Bergmann-Klinikum wird vorerst nicht für Notfälle angefahren

Notfälle außerhalb von Covid-19 könnten nur eingeschränkt angenommen werden. Darüber seien aber die Rettungsleitstellen in Berlin und Brandenburg informiert. Umliegende Häuser müssten dies derzeit abfangen bis die Situation am Klinikum sich geklärt habe, so die Grünen-Politikerin.

Mehr Corona-Tests für Personal vorrätig halten

Gewisse Maßnahmen, wie beispielsweise die Freiräumung von Intensivbetten, seien auch kritisch zu sehen - denn schließlich gebe es auch andere Erkrankungen, die ein schnelles Handeln erforderlich machten, so Nonnemacher. "Die Krankenhäuser tragen da im Moment schon eine sehr hohe Laste." Sie sagte zudem, dass ein gewisser Teil an Testkapazitäten für Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen reserviert sein sollte. Ebenso fehle durch die Reisebeschränkungen Personal aus Mittel- und Osteuropa. Bonuszahlungen hätten die Pflegekräfte auf jeden Fall verdient, so die Politikerin - aber man müsse auch schauen, wie man dies gegenfinanziere.