- Slowik: "Die Corona-Regeln wurden weitgehend eingehalten"

Seit der vergangenen Woche hat Berlin einen Bußgeldkatalog bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. Barbara Slowik, Polizeipräsidentin von Berlin, beschreibt das Frühlingswetter als gut gelungenen Testlauf mit wenigen Konflikten.

Das vergangene Wochenende mit seinen warmen Temperaturen und der Sonne habe die Menschen vor die Tür gelockt, so Slowik. Besonders gegen Nachmittag wurde es an vielen Orten voller, so die Polizeipräsidentin: "Wir mussten aber keine Schließungen vornehmen." Auf den Wochenmärkten wurde es dann auch etwas enger – aber durch gezielte Ansprache der Kunden wurde die Situation schnell entschärft, so Slownik.

Bußgelder gab es dennoch – 234 davon wurden von Freitag- bis Sonntagabend verhängt. Dennoch hielte sich die Quote hier im Rahmen, sagte Slownik. In der Regel würde Personen, die von der Polizei angesprochen würden, ihr Verhalten ändern und damit auch Ordnungswidrigkeiten aus dem Weg gehen.

Platz und Luft in der Berliner Innenstadt

Viele Parks seien voll – Slownik rät vor allem für die Osterfeiertage zu einem Spaziergang auf den nun mehr oder weniger verwaisten Flaniermeilen der Stadt wie Unter den Linden. "Dort ist mit mehr Abstand und mehr Luft zu rechnen, als vielleicht in manchem Park in der Stadt."

Personell habe man derzeit bei der Berliner Polizei keine Schwierigkeiten, so Slownik – denn viele Großereignisse und Urlaube wurden abgesagt. Daher könne man die Durchsetzung der Maßnahmen auch noch weiterhin gut durchhalten, sagte die Polizeipräsidentin.