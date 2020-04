- "Bonuszahlen ändern nichts in den Krankenhäusern und Heimen"

Angelina Röck arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin in einem Altenheim und einem großen Krankenhaus. Der Umgang mit dem Coronavirus dort hat sie erschreckt. Sie wünscht sich ein besseres Pflegesystem statt einmaligen Bonuszahlungen.



Röck hat beobachtet, dass durch die ausbleibenden Besuche der Angehörigen nicht nur Pflegematerialien wie Duschgel fehlten - sondern auch das dringend benötigte Desinfektionsgel für Hände oder Wunden immer wieder knapp wurde.

Viele Ältere wissen noch gar nichts von Covid-19 und Kontaktbeschränkungen

Zahlreiche Bewohner*Innen der Alten- und Pflegeheime wüssten auch nicht genau, was vor der Tür gerade passiere – sie würden derzeit kein Fernsehen schauen oder hätten kein Mobiltelefon, um Angehörige anzurufen. "Viele waren total verunsichert, warum ich plötzlich mit Mundschutz komme", so Röck. Viele verstünden auch nicht, warum die Besuche von Angehörigen ausblieben, was sich noch einmal verschärfe, wenn man auch keinen telefonischen Kontakt halte. "Das schürt in vielen ganz dolle Angst", so die Pflegekraft.

Röck kritisierte zudem, dass einige Intensivpatienten mittlerweile auf einer normalen Station lägen, wo eine adäquate engmaschige Betreuung nicht mehr gewährleistet sei. Die Entscheidung, welche Patient*innen einen dringender bräuchten, sei nicht immer einfach zu lösen, sagte Röck. Und: sie müsste die Entscheidung alleine treffen. "Man versucht sein bestes zu geben, aber das sind Entscheidungen, die ich nicht treffen sollte."