Sa 04.04.2020 | 07:24 | Interviews

- "Die erste Stunde nach der Hotline habe ich immer Halsschmerzen"

In der Corona-Hotline vom Senat rufen täglich Menschen mit Fragen an. Es geht um Tests, infizierte Angehörte und Alltagssorgen. Das geht auch an ihr nicht spurlos vorbei, berichtet die Ärztin Gunhild Langenbeck-Groh in unserer Reihe "Sie sind Helden".