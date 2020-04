"In Zeiten der Krise ist eine starke Politik gefragt"

Im kommenden Jahr ist Bundestagswahl und bereits jetzt können und wollen sich SpitzenpolitikerInnen in der Corona-Krise profilieren. Politikwissenschaftler Klaus Schroeder von der Freien Universität Berlin sieht vor allem die Unionsparteien als Zugpferde während und nach der Krise.

Die Profilierung einzelner PolitikerInnen lässt sich derzeit besonders medial ablesen, so Schroeder - hier seien der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor allem wahrnehmbar.

Die SPD spiele eine geringere Rolle, vor allem, weil die Partei nicht eine Linie fahre. Besonders mit der Idee eines Lastenausgleichs mache die Partei sich derzeit nicht unbedingt beliebt, so Schroeder. Es gibt Befürchtungen, dass nicht nur sehr gut situierte Menschen, sondern auch der Mittelstand für vieles nach der Corona-Krise aufkommen muss. "Da ist eine Diskussion über eine Vermögensabgabe derzeit völlig fehl am Platz", so der Politikexperte.

Opposition spielt in der Corona-Krise kaum eine Rolle

Aber auch die CDU stehe derzeit nicht besonders gut da – mit Ausnahme von Markus Söder, der nun eine Lücke an der Spitze nutzt. Die Opposition habe laut Schroeder jedoch derzeit "gar keine Chance". Die Grünen zeigten keine Konzepte zur Krisenbewältigung, ebenso traue man ihnen keine Wirtschaftskonzepte für die Zeit nach der Krise zu, sagte der Politikwissenschaftler. Die FDP sorge sich vor allem um ihr wirtschaftsaffines Klientel, die AfD streite über die richtigen Maßnahmen.

In Krisenzeiten, so Schroeder, profitierten vor allem Unionsparteien, die einen starken Mann oder eine starke Frau nach vorne stellten. Die bis dato starken Grünen, so der Experte der FU Berlin, würde hingegen bei der kommenden Bundestagwahl wahrscheinlich abrutschen.