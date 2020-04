"Man soll sich an der Schönheit der Gärten erfreuen"

In Zeiten von Corona fällt es schwer, das gute Frühlingswetter zu genießen. Die Gärten der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten bleiben allerdings überwiegend geöffnet. Spezielle Kontrollen soll es vorerst nicht geben, sagt Gartendirektor Michael Rohde.

Insgesamt sei es in der Corona-Zeit ruhiger geworden – die Stiftung achte aber darauf, dass sich die MitarbeiterInnen und BesucherInnen an die allgemeinen Regeln zur Corona-Prophylaxe hielten, so Rohde.

"Gärten sind Denkmäler"

Abseits von Corona-Regeln gebe es aber auch die allgemeinen Regeln zur Nutzung der Gärten – schon vor den jetzigen Beschränkungen habe es immer mal wieder Probleme gegeben. Dazu gehören Müll, beschmierte Bänke, aber auch das Herumlaufen zwischen den Flächen oder das Pflücken von Blumen. All das sei auch weiterhin nicht erwünscht, so Rohde.

Ebenso habe es schon vor der Corona-Krise Kontrollen gegeben, so der Gartendirektor. Spezielle Überwachung für die Einhaltung der derzeitigen Kontaktbeschränkung seien vorerst nicht geplant. Im schlimmsten Fall rufe man auch die Polizei, wenn die Kommunikation zu nichts führe. Derzeit werde aber an den Eingängen der Gärten auf die Corona-Regeln hingewiesen.

