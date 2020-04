- Statistiker zu Corona-Fallzahlen: "Nur ein nebulöses Bild der Lage"

In Berlin sind mehr als 3.200 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Laut Senatsgesundheitsverwaltung werden knapp 460 davon in Krankenhäusern behandelt, 116 liegen auf Intensivstationen. Alle anderen sind zu Hause isoliert. 20 Corona-Patienten sind bisher in Berlin gestorben.

In Brandenburg wurden nach neuesten Angaben zehn Corona-Tote registriert. Infiziert sind etwa 1.120. 91 Personen sind in stationärer Behandlung, davon werden 19 beatmet.