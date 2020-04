- Von Notz: "Freiwilligkeit ist der Schlüssel der Corona-App"

Eine Gruppe europäischer Wissenschaftler hat eine Technik für Handy-Apps vorgestellt, die Corona-Infektionsketten nachverfolgen können.



Damit sollen Nutzer gewarnt werden, wenn sie in Kontakt mit Infizierten waren - die Privatsphäre soll aber geschützt bleiben. So soll die App nicht die Standort-Daten nutzen, sondern die Bluetooth-Funktion, mit der sich Handys untereinander erkennen. Ein Nutzer, der erfährt, dass er infiziert ist, kann dann anonym alle warnen, die die App installiert und Bluetooth aktiviert haben. Alle Daten bleiben dabei auf den jeweiligen Handys. Das Ganze ist freiwillig.



Derzeit werden in vielen Ländern solche Apps entwickelt. Sie könnten ermöglichen, dass Ausgangsbeschränkungen wieder gelockert werden.