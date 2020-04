EU-Recht in Flüchtlingskrise gebrochen

Polen, Tschechien und Ungarn haben mit ihrer Weigerung gegen eine Aufnahme von Geflüchteten gegen EU-Recht verstoßen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe berichtet von den Details.

Die osteuropäischen Länder Polen, Tschechien und Ungarn haben in dem Prozess argumentiert, dass sie keine Geflüchteten aufgenommen haben, um die innere Sicherheit und Ordnung nicht zu gefährden. Die Richter haben diese Argumentation zurückgewiesen. In begründeten Fällen - etwa wenn es sich um einen Islamisten gehandelt hätte - hätten die Länder die Aufnahme ablehnen dürfen. Allerdings müsste so ein Fall jeweils individuell begründet und belegt werden.

Bisher folgt keine Strafe aus dem Urteil. Es wurde über einen abgeschlossenen Vorgang verhandelt. Allerdings rechnet die Korrespondentin mit einem zweiten Verfahren, bei dem es um eine Geldbuße gehen werde. Das Urteil sei ein Signal, dass deutlich mache, dass Abweichungen vom EU-Recht sanktioniert werden.