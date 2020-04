ZB/Pleul/dpa/picture-alliance Bild: ZB/Pleul/dpa/picture-alliance

- Kinderhospiz in der Coronakrise: "Es ist herzzerreißend"

Die Coronakrise legt die ganze Bevölkerung lahm. Doch in manchen Bereichen gibt es keinen Stillstand. So auch im Kinderhospiz "Berliner Herz". Die angeordneten Abstandsmaßnahmen fallen hier doppelt so schwer. Leiterin Anke Haase erklärt, wie die Arbeit trotz Pandemie weitergeht.