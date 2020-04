imago/Martin Müller Bild: imago/Martin Müller

Mi 01.04.2020 | 07:45 | Interviews

- "Wer sich nicht an Regeln hält, muss einen Preis zahlen"

Der Brandenburger Landtag verabschiedet am Mittwoch in einer Sondersitzung seinen Corona-Rettungsschirm. Für dieses Jahr werde er reichen, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Was danach komme, bleibe ungewiss. Das Ende der Corona-Krise sei noch lange nicht in Sicht.



"Die Lage der Wirtschaft ist so schlecht wie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr, viele Menschen haben soziale Sorgen", sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im Interview. "Dazu kommt natürlich noch die Sorge vor dem Virus", so Woidke. Alles zusammen sei eine sehr schwierige Mixtur. Nun käme es auf eine klare und gute Führung an. Mittlerweile werde mit Summen gehandelt, um die Beölkerungen und die Wirtschaft zu retten, die noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wären. Noch bis vor kurzem habe sich das Land Brandenburg den Schuldenabbau auf die Fahnen geschrieben: "Da waren wir auch sehr stolz, dass wir fast eine Milliarde Euro Schulden abgebaut hatten." Das sei nun nicht mehr möglich. Jetzt würden Entscheidungen getroffen, wie das Land Brandenburg aus der Krise hervorgehen werde. Besonders wichtig sei es nun, den wirtschaftlichen Sektor zu stabilisieren, sagt der Ministerpräsident. Gleichzeitig sei auch der Gesundheitssektor sehr wichtig. Krankenhäuser und medizinische Standorte müssten stabilisiert werden. Außerdem müssten soziale Konflikte verhindert werden. Eltern, die aufgrund der Schul- und Kita-Schließungen nicht mehr zur Arbeit gehen könnten, müssten entlastet werden. Das Ziel ist noch lange nicht in Sicht Doch ob der geplante Corona-Rettungsschirm hier wirklich Abhilfe für alle leisten könne, könne auch Woidke nicht vorhersagen: "Für dieses Jahr wird’s reichen, aber wir wissen nicht, was danach kommt." "Wir sind in einem Marathonlauf", so Woidke. "Wir haben gerade die ersten Kilometer geschafft." Noch sei das Ziel lange nicht erreicht. Bisher hielten sich die meisten BrandenburgerInnen "hervorragend" an die Maßnahmen, das sei die Basis für ein gutes Gelingen. Der Bußgeldkatalog soll dazu noch einmal die Dringlichkeit bestärken: "Wer sich nicht an die Regeln hält, der muss dafür einen Preis bezahlen", so Woidke.

