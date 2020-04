Mitte-Bürgermeister will beengte Familien "kreativ" entlasten

Stephan von Dassel (Bündnis 90/Grüne), Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, hat Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen verteidigt. Familien, die gerade viel Zeit auf engem Raum verbringen müssen, will er entlasten - und dabei auch kreative Lösungen finden.



Der Bezirk Berlin-Mitte will Familien entlasten, die besonders von den Ausgangsbeschränkungen betroffen sind. Man wolle sich vor allem um die Familien kümmern, die auf engem Raum zusammenleben oder schon vor der Pandemie konfliktbelastet waren, sagte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel im Interview.

"Da ist eine Idee, die wir gerade überlegen: Ist es möglich, mit einem sehr durchdachten und gezielten Besuchsmanagement vielleicht Tierpark und Zoo zu öffnen und dann insbesondere Familien einen geordneten Zugang zu lassen, um auch ein bisschen Ablenkung in den Familien-Alltag zu bringen? Ich glaube, wir müssen da auch sehr kreativ sein, damit die Menschen die Einschränkungen in den nächsten Monaten oder den nächsten Wochen zumindest noch mitmachen können", so von Dassel.