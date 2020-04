- Kompromisse machen den Corona-Alltag einfacher

In der Corona-Krise sind die Schulen und Kitas geschlossen. Die Kinder verbringen mehr Zeit zu Hause, oft auf engem Raum mit den Eltern, die im Home Office arbeiten. Sabine Bresche ist Beraterin beim Kinderschutzbund Berlin. Kompromisse und Zuhören seien zwei entscheidende Faktoren in dieser Situation, sagt sie.

Die größte Herausforderungen für Eltern und auch Kinder sei nun, die Geduld zu bewahren. "Wo kann ich mit meiner Wut hin, wo kann ich damit hin, dass ich bestimmte Aufgaben nicht machen will" , seien die Aufgaben mit denen sich die Kinder auseinandersetzen müssten. Für die Eltern gelte, sie müssten sich von dem Gedanken lösen, dass sie in dieser Situation als vollwertige Ersatzlehrer einspringen könnten.

Ratschläge individuell umsetzen

"Es gibt ganz viele Tipps und Ratschläge für Familien und trotzdem muss man in jeder Familie einzeln gucken, was funktioniert", so Bresche. Nun ginge es auch darum gemeinsame Kompromisse zwischen Eltern und Kindern zu finden. Wichtig sei es, einen strukturierten Alltag zu behalten.

Gleichzeitig empfiehlt die Sozialarbeiterin auch gemeinsame Aktivitäten zu planen. Dennoch sollte jedem sein Freiraum bleiben für die Sachen die individuell erledigt werden müssten. Die Krise ginge nicht spurlos an den Kindern vorbei, daher sei es auch wichtig mit ihnen ausgiebig über die Pandemie-Situation zu sprechen. "Fragen Sie auch Ihre Kinder, wie geht es Dir damit, wovor hast du Angst", empfiehlt Bresche. "Es ist gut, wenn wir diese Gefühl ernst nehmen und ihnen Raum geben."