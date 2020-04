- "Generell ist es ruhig, schon fast gruselig"

Home Office - so lautet die Ansage der Arbeitgeber*Innen, um die Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich einzudämmen. Traute Meyer ist Busfahrerin bei der BVG. Von Zuhause arbeiten ist für sie keine Option.

"Ich habe keine Angst", sagt Traute Meyer. Sie ist Busfahrerin in Berlin. Trotz Corona-Krise und Abstandsregelungen muss sie jeden Tag an ihren Arbeitsplatz kommen. Dennoch habe sie keine Angst. Sie fühle sich geschützt. Die Sitze um die FahrerInnen seien blockiert, sodass sie den Fahrgästen nicht zu nahe komme.

Das ganze habe aber einen anderen Nebeneffekt. Der Verkehr sei entspannter. Auch, dadurch, dass sie Fahrgäste nur noch von hinten einsteigen dürften, entspanne sich ihr Arbeitsalltag im Vergleich zu Vor-Corona-Tagen, so Meyer.

Abends sei der Verkehr tot, sagt die Busfahrerin. "Die Straßen sind dunkel, das ist ein bisschen zombie-like", so Meyer. "Einen vollen Bus habe ich in meinen Linien nicht erlebt", sagt sie. Generell sei es ruhig - "auch ein bisschen gruselig manchmal."

Sie spüre die allgemeine Angespanntheit. Laut sei es in den Bussen schon lange nicht mehr, doch das empfinde sie als angenehm. Auch, dass sich hin und wieder Fahrgäste bei Ihr bedanken, dass sie sie noch durch die Stadt fahren, sei eine erfreuliche Geste. Das passiere mindestens einmal am Tag. "Man hat nicht so viel Falschparker und nicht dauernd die Bushaltestellen zugeparkt - das finde ich sehr angenehm", so Meyer.