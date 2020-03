- Virologe Drexler: Die klinische Forschung läuft nun massiv an

Der Virologe Jan Felix Drexler von der Berliner Charité befasst sich mit dem Erbgut von Viren. Er spricht über die Forschung am Coronavirus und warum man einen wichtigen Vorsprung habe. Außerdem erklärt er, wie es sich anfühlt, so massiv im öffentlichen Fokus zu stehen.



All die Maßnahmen, die im Moment den Alltag und das Wirtschaftsleben umkrempeln - die sind ja deswegen nötig, weil es kein Medikament und keine Impfung gegen das Sars-Coronavirus2 gibt. Eine Ausbreitung sich also nur mit sozialer Distanz verhindern lässt. Und während jeder damit irgendwie versucht klar zu kommen, arbeiten die Mediziner mit Hochdruck daran, dieses neuartige Virus besser zu verstehen und vielleicht auch Medikamente zu finden, die helfen könnten.

Beispielsweise am Institut für Virologie an der Charité hier in Berlin. Da arbeitet Jan Felix Drexler - Professor für Virologie. Sein Arbeitsplatz ist ebenfalls geprägt von großen Sicherheitsmaßnahmen. "Wir haben hier vergleichsweise ein leeres Institut." Viele würden von zu Hause zuarbeiten. Dabei konzentrieren sich die meisten auf das Sars-Coronavirus2. Auch er und seine Kollegen sind betroffen von den Einschränkungen im öffentlichen Leben. Das sei auch sehr anstrengend für die Arbeitsgruppen. Viele arbeiteten seit Anfang Januar praktisch durch – das sei schon sehr intensiv.

Wirkstoffe auf Wirksamkeit testen



Die ganze Welt wartet aktuell auf entscheidende Schritte, auf gute Nachrichten aus den Labors - auch an seinem Institut werden mögliche Medikamente getestet: Wann können Sie eingesetzt werden? Laut Drexler dauere dieser Prozess. "Aber wir haben den unfassbaren Vorteil, dass wir durch Sars im Jahr 2002/2003 durch ein ganz verwandtes Virus ausgelöst wurde." Dadurch habe man einen Vorsprung, weil man schon viele Wirkstoffe kenne, die man nun ausprobieren könne. Aber da gebe es unfassbar viel zu tun, um neue Wirkstoffe auf Wirksamkeit zu überprüfen.

Dazu komme dann die Interaktion mit den Kollegen in den Kliniken. "Denn nur weil ein Wirkstoff im Labor, in der Zellkultur funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass man es einem Patienten geben kann." Daher brauche man klinische Forschung, so Drexler. Diese laufe nun massiv an.

Information könne schnell sehr anstrengend werden



Alle schauten da im Moment auf seine Arbeit und die seiner Kollegen - auch die Politik basiert ja viele Entscheidungen auf dem Rat der Wissenschaft - wie ist das so im Fokus zu stehen und ja auch ziemlich viel Verantwortung zu tragen? "Es ist eine Rolle, die wir annehmen müssen", sagt Drexler. Man müsse informieren, "sollte sich das aber nicht als etwas vorstellen, das Spaß macht." Es werde sehr schnell sehr anstrengend.

Viele Menschen reagierten persönlich darauf. Und würden unsere Einschätzungen nicht als wissenschaftliche Einschätzung sehen, sondern als Meinungsäußerung, meint Drexler. "Und das ist es nicht. Wir versuchen die vorhandenen Fakten zu analysieren und so gut wie möglich wiederzugeben und nicht jemanden zu beeinflussen."