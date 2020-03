- Pandemie-Planung: Gesundheitswesen braucht Vorräte

Aktuell werden diverse Maßnahmen ergriffen, um der Coronapandemie zu begegnen. 2013 haben Wissenschaftler eine Pandemie schon mal durchgespielt. Professor Peer Rechenbach hat an der Erstellung des Szenarios mitgewirkt. Er vergleicht die Pläne mit der aktuellen Situation.

2013 hat die Bundesregierung das Robert-Koch-Institut darum gebeten, ein Pandemie-Szenario zu entwickeln. Peer Rechenbach, Professor für Life Sciences an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg hat an der Erstellung des Szenarios mitgewirkt.

Es sei aktuell nicht so fatal, wie die Wissenschaftler es damals prognostiziert haben, erklärt Prof. Reichenbach. Bei dem Szenario seien die Forscher von einer höheren Sterberate ausgegangen.

Problem: Keine Vorräte

Allerdings zeigten sich nun Probleme: So habe man jahrzehntelang versucht, im Gesundheitssystem die Kostenexplosion zu dämpfen. Das zeige sich nun. "Wir haben in vielen Bereichen keine Vorhaltungen mehr", so der Professor. Lagerhaltung sei teuer.

Lehren aus der Krise

Aus der aktuellen Krise müssten nun Lehren gezogen werden. So sei es nötig, für einen zukünftigen Katastrophenfall in vielen Bereichen Vorräte anzulegen: "Wir haben eine andere Motivationslage. Jeder hat erlebt, welche Engpässe es gibt."

Grundsätzlich funktioniere die Abstimmung zwischen den einzelnen Bundesländern, sagt Rechenbach. Dennoch sei es wichtig, weitere Strukturen für die Koordination und Kooperation zu schaffen, um überregionale Ereignisse wirksamer behandeln zu können.