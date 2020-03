- "Wir mussten sehr stark improvisieren"

In der Lebensmittellogistik ist die Arbeitsbelastung hoch in diesen Tagen. Besonders Supermärkte und Drogerien müssen täglich mit großen Mengen an Produkten versorgt werden. Matthias Ziegenhagen ist Niederlassungsleiter des Logistikriesen Nagel-Group. Hier erzählt er von seinem arbeitsreichen Alltag.

Es gibt einige Menschen, die in der Situation im Moment nicht im Home-Office arbeiten können, die die Müllabfuhr, die Krankenhäuser und auch die Supermärkte am Laufen halten. Diesmal schauen wir auf die, die die Waren in die Supermärkte bringen. Die Nagel-Group ist nach eigenen Angaben der größte Anbieter von Lebensmittel-Logistik in Deutschland, beliefert Lidl, Aldi, Rewe, Edeka – fast alle großen Ketten.

Matthias Ziegenhagen ist der Niederlassungsleiter der Nagel-Group für Berlin und Brandenburg. Wie hat sich sein Geschäft verändert in den letzten Tagen und Wochen? "Beginnend mit der Corona-Krise hat sich das Kaufverhalten drastisch verändert", sagt Ziegenhagen. Dadurch habe man 50 Prozent mehr Ein- und Ausgänge zu verarbeiten. Der gewohnte Takt der Lieferkette sei dadurch komplett verändert worden. Darauf sei man zunächst nicht vorbereitet gewesen. Man musste stark improvisieren.

Lieferketten könne man so gut es geht garantieren



Aktuell sei man sehr stark im Lager und auf der Straße gefordert. "Wir haben immer noch 20 Prozent über normalem Niveau." Hier seien sowohl die LKW-Fahrer als auch die Leute betroffen, die diese beladen. Die Lieferketten könne er so gut es geht garantieren, so Ziegenhagen, selbst wenn Mitarbeiter durch Corona-Verdachtsfälle ausfallen würden. Man müsste in einem solchen Fall dann eben priorisieren, sagt Ziegenhagen.

Er selbst sehe die Situation trotz des erhöhten Arbeitsaufkommens als nicht belastend an. Vielmehr freue er sich, in dieser schwierigen Phase seinen Beitrag leisten zu können.