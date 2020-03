Arbeitsmarkt: Mehr Kurzarbeit in der Region

Wie wirken sich die Corona-Pandemie und die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus auf den Arbeitsmarkt aus? Die aktuellen Arbeitslosenzahlen bilden das noch nicht ab. Bernd Becking, Chef der Bundesagentur für Arbeit in der Region gibt einen Überblick über die Lage.

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg gebe es viele Kurzarbeitsanzeigen, erklärt Bernd Becking, Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit. "Das ist erst einmal ein gutes Signal." Denn so werde von Seiten der Unternehmen angezeigt, dass die Unternehmen die Menschen nicht entlassen wollen.

Da es immer mehr Kurzarbeitsanträge gebe, habe die Agentur für Arbeit reagiert. So wurde das Personal etwa umgeschichtet. Bisher habe in der Region Kurzarbeit keine große Rolle gespielt, erklärt Bernd Beckin. Daher seien bisher 60 Personen dafür zuständig gewesen, Diese Personalstärke sei nun verzehnfacht worden. Im April sollen diese die Anträge vom März abgearbeitet haben.

Entlassungen und betroffene Branchen

Andererseits werde es dennoch auch Entlassungen geben, wenn etwa Verträge auslaufen. Eine genaue Einschätzung der Entwicklung sei derzeit noch nicht möglich. "Wir werden auch davon abhängig sein, wie lange des Shutdown anhält."

Für die Menschen gebe es einen vereinfachten Zugang zu ALGI und II. Auswirkungen werde es besonders in der Beschäftigung in Bereichen wie Tourismus, Gastgewerbe oder Handel geben. Die Lage der Zulieferbranche für Automotive in Brandenburg sei zudem schon vor der Coronakrise schwierig gewesen.