- Corona-Folgen: Wirtschaftsexperten erwarten Rezession

Im Eiltempo haben Bundestag und Bundesrat Milliardenhilfen für die Wirtschaft beschlossen. Daneben wird der Staatshaushalt durch immer mehr Kurzarbeit belastet. Die Wirtschaftsweisen erwarten eine Rezession, erklärt Hauptstadtkorrespondet Martin Ganslmeier.

Die deutsche Volkswirtschaft wird wegen der Corona-Krise in diesem Jahr deutlich schrumpfen. Davon gehen die sogenannten Wirtschaftsweisen in einem Sondergutachten aus. Dieses wurde am Montag vorgestellt.

Ausstiegsszenario könnte Vertrauen schaffen

Der Sachverständigenrat rechnet demnach mit einem Minus von rund drei Prozent, sollte sich die wirtschaftliche Lage im Sommer wieder normalisieren. Wenn die Einschränkungen allerdings länger andauern, drohe eine schwere Rezession mit einem Rückgang des Brutto-Inlandsprodukts von mehr als fünf Prozent.

Einzelne Experten fordern von der Politik, bereits jetzt ein Ausstiegs-Szenario zu entwickeln. Das könne die wirtschaftliche Situation stabilisieren und Vertrauen schaffen, so der Wirtschaftsweise Volker Wieland.