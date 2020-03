- "Bei vielen Betrieben brennt die Hütte"

Von der Corona-Krise sind auch viele Handwerksbetriebe betroffen. Jürgen Wittke, Hauptgeschäftsführer der Berliner Handwerkskammer, fordert hier schnelle und unbürokratische Hilfsprogramme. Er sagt aber auch: Subventionsbetrüger müsse man später zur Rechenschaft ziehen.



Der Berliner Senat hat seine Millionenhilfen für mittlere und kleinere Unternehmen aufgestockt, weil es offensichtlich so einen riesigen Bedarf gibt. Beantragt werden die online über die Investitionsbank Berlin, die auch die Anträge für die Gelder vom Bund annehmen soll. Die Server sind aktuell wegen der Flut von Antragstellern völlig überlastet. Das Kreditprogramm ist erstmal ausgesetzt, weil es so viele Anträge gab.

Unter den kleinen und mittleren Unternehmen sind viele Handwerker. Vertreten werden diese auch von Jürgen Wittke, Hauptgeschäftsführer der Berliner Handwerkskammer. Was höre er von seinen Mitgliedern, wie läuft das an mit dem Hilfsprogramm? "Bei vielen war die Angst groß, dass, wenn man nicht schnell genug ist, hinten runterzufallen", sagt Wittke. Entscheidend für ihn sei, dass am Ende jeder zum Zuge komme, der antragsberechtigt ist. Bei den Krediten sei es ein wichtiges Signal, "dass da jetzt aufgestockt wird". Es müsse nur schnell gehen und so unbürokratisch wie möglich. "Denn bei ganz vielen Betrieben brennt wirklich die Hütte", sagt Wittke.

Betrüger müsse man strafrechtlich verfolgen

Die Investitionsbank Berlin habe aber schon eine Reihe Betrugsversuche festgestellt. Der Chef der Handwerkskammer spricht sich hier für klare Strafverfolgung aus. Wenn allen Antragsberechtigten geholfen sei, dann müsse man die Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen und diese wegen Subventionsbetrug anklagen, so Wittke. Nur, wenn man es aktuell zu engmaschig gestalte, dann würde es zu lange dauern: "Da würde ich sagen, so lange es brennt, wird gelöscht. Und mit den Kriminellen befassen wir uns später, wenn wir wieder Zeit zum Luftholen haben."

Der Telefondienst der Handwerkskammer wurde zuletzt aufgestockt. Dort würden viele persönliche Gespräche geführt. Viele Betriebe hätten Wittke beeindruckt, weil dort viele Gedanken im Vordergrund stünde, die von hohem Verantwortungsbewusstsein geprägt seien. In der Breite gebe es aber keinen Betrieb, der keine Einbußen zu verzeichnen hätte. "Wir sehen in den Umfragen, dass Drei Viertel sagen, sie haben Umsatzrückgänge." Aber viele Handwerksbetriebe könnten aktuell arbeiten, dort müsse man aber auch die Sicherheitsbestimmungen einhalten.

Genehmigungen müssten pragmatisch erteilt werden

"In Schockstarre zu verfallen, bringt niemandem etwas", so Wittke weiter. Ein Problem seien aber die Genehmigungen, wie etwa ein Gerüst auf den Bürgersteig aufzustellen. Hier appelliert Wittke an die Politik und die Verwaltung, dass bei diesen Prozessen ein pragmatisches Verfahren gefunden werden müsse.