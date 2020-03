- Labormediziner: Massentests wären fatal für Risikogruppen

Als eine Lösung in der Corona-Pandemie kommt immer wieder der Vorschlag "Tests für alle" ins Gespräch. Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbandes deutscher Laborärzte, hält davon nichts. Das Problem aus seiner Sicht: Zu große Verzögerungen bei der Herausgabe der Ergebnisse.



Möglichst viele Tests durchzuführen – das ist im Moment wohl die vielversprechendste Strategie, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aber da gibt es einen gefühlten Widerspruch: Warum, wenn es immer wieder heißt testen, testen, testen – hört man so oft von Einzelfällen, die nicht getestet werden.

Andreas Bobrowski ist Labormediziner, führt ein Labor in Lübeck und vertritt als Vorsitzender des Berufsverbandes deutscher Laborärzte etwa 1000 Laborärzte und circa 300 Labore in Deutschland. Er selbst arbeite momentan "unter sehr angestrengten Bedingungen“. Alle Mitarbeiter seien im Labor gefordert, die Schichten gingen bis tief in die Nacht hinein, um dem Anspruch gerecht zu werden, jedem Patienten das Testergebnis spätestens nach 48 Stunden zukommen zu lassen. Personell sei man gut aufgestellt, das Problem sei, dass ausreichend Testmaterialen zur Verfügung stünden. Da gehe es auch um Schutzausrüstung.

Bobrowski: 50.000 bis 60.000 pro Tag möglich

Stichwort Kapazitäten: Aktuell seien es wohl 50.000 bis 60.000 Tests am Tag, die in Deutschland möglich seien, so Bobrowski. Da müsse man aber berücksichtigen, dass es einen Unterschied zwischen Kapazitäten und den dann wirklich durchgeführten Tests gebe.

Immer mal wieder komme die Forderung auf, flächendeckend zu testen – auch im Infektionsherde erkennen zu können. Ist das für Bobrowski ein vorstellbarer und sinnvoller Weg? "Stand heute, halten wir das für einen nicht sinnvollen Weg, weil wir glauben, dass die Kriterien, die das Robert-Koch-Institut entwickelt hat, das heißt, besondere Gruppen zu testen wie Ärzte und ihre Teams oder besondere Risikogruppen, sicher der bessere Weg ist", sagt der Labormediziner.

Massentests wäre eine fatale Entwicklung für Risikogruppen



Hier müsse der Weg weiter über die Beratung des Hausarztes gehen. "Es wäre fatal, wenn man das zu einer reinen Wunschveranstaltungen machen würde", meint Bobrowski, weil es aus seiner Sicht die Herausgabe der Ergebnisse verlängern würde und das wäre für diese Risikogruppen und für den Betrieb der Arztpraxen und Kliniken sicher eine fatale Entwicklung.

Schon jetzt komme es laut Bobrowski zu Verzögerungen, weil die Tests medizinisch erfasst und beurteilt werden müssten und dann an die einzelnen Institutionen wie Gesundheitsämter und Praxen übermittelt werden müssten. Das brauche ab einer bestimmten Menge an Tests viel Zeit.