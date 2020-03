- "Zwei Meter Abstand können wir gar nicht wahren"

Sozialarbeit im Homeoffice geht nicht. Menschen wie die Sozialpädagogin Susanne müssen in der Coronakrise besonders kreativ und einfühlsam sein. Sie arbeitet in einer Jugendwohneinrichtung für Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren.

Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen können ihren Job nicht von zu Hause aus machen. Susanne ist eine von Ihnen. Sie arbeitet in einer Jugendwohneinrichtung, in der sie viele unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge betreut – deswegen möchte sie aus Sicherheitsgründen auch nicht ihren Nachnamen im Radio hören. Wie geht’s den Jugendlichen in Ihrer Einrichtung? "Sehr unterschiedlich", sagt sie. Einige könnten mit den Ausgangsbeschränkungen gut umgehen, andere seien zutiefst verunsichert, genervt und bedrückt.

Zuhören und eine gewisse Struktur für den Alltag



Nicht zur Schule gehen können, vor allem zu Hause aufhalten und Hausaufgaben machen, dass sei ja auch für andere Jugendliche so, inwiefern ist das für minderjährige Flüchtlinge nochmal eine spezielle Situation? "Sie haben ohnehin das Problem, dass sie Angst haben um ihren Aufenthalt", sagt Susanne. Dazu komme die Sorge um die Familien, die in Kriegsgebieten sitzen. Jetzt komme die Angst um den Virus hinzu und sie wissen, dass ihre Familien in prekären Umständen leben. "Das macht es für sie sehr schwer“, so Susanne. Sie unterstütze vor allem durch Zuhören und sie versuche, eine gewisse Struktur in der Arbeit zu bewahren.

Zwei Meter Abstand seien kaum möglich



Inzwischen habe sich ein gewisser Alltag eingestellt, aber eigentlich bewege sie sich nur zwischen Arbeit und Zuhause. Leider gebe es auch viel Unklarheiten, wie bei einem positiven Coronatest in der Einrichtung zu verfahren sei. Die Quarantäne-Vorschriften seien für Mitarbeiter und Bewohner unterschiedlich, sagt Susanne. Sie könne bei ihrer Arbeit auch gar nicht die vorgegebenen zwei Meter Abstand wahren. Letztlich könne sie nur "Hände waschen, Schal vor den Mund. Und aufpassen."