- Beziehungen in Zeiten von Corona

Die Coronakrise zwingt Paare und Familien, fast immer zusammen zu Hause zu sein. Das geht kaum spurlos an einem vorbei. Über die Tücken aber auch die Chancen für Beziehungen haben wir mit der Paar- und Familientherapeutin Cornelia Emunds gesprochen.



Das Corona-Virus verändert unser Leben. Das spüren wir an allen Ecken und Enden. Vor allem auch daran, dass wir gezwungen sind, unsere sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken. Was für diejenigen, die allein leben, Einsamkeit bedeuten kann. Und für Paare, Familien oder Wohngemeinschaften: Man kann sich nur schwer aus dem Weg gehen, muss lernen, längere Zeit auf engstem Raum gut miteinander auszukommen.

Die Familien- und Paar-Therapeutin Cornelia Emunds glaubt, dass wir uns momentan in einer Situation befänden, die die Menschen so nicht kennen. "Es sind Regeln von außen gesetzt worden. Und die Regeln und Strukturen, mit denen wir normalerweise unseren Alltag leben, die sind außer Kraft gesetzt. Und das verunsichert alle", sagt Emunds.

Einstellen auf neue Verhaltensmuster

Einen sprunghaften Anstieg von Konflikten in der Partnerschaft oder häuslicher Gewalt könne sie nicht beobachten. Jeder reagiere auch anders auf die Situation. Manche Menschen würden wie bisher verfahren, manche verfallen in Aktionismus, andere ziehen sich zurück oder klagen und jammern. "Es ist auch so, wie wir sonst unser Leben leben, nur ein bisschen zugespitzter", erklärt Emunds.

Aber warum wird die viele Zeit mit dem Partner, die man sich sonst so wünscht, auf einmal zum Problem? Vor allem, weil die Situation sich so plötzlich geändert habe, so Emunds. Man müsse sich erst darauf einstellen und neue Verhaltensformen miteinander entwickeln, dazu gehöre auch, viel zu reden. Man müsse auch lernen, den anderen in seiner Art wie er mit dieser Krise umgeht, zu respektieren. Man müsse sich auch Nähe neu bewusst machen. Rituale seien in diesem Zusammenhang sehr wichtig.