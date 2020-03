"In der Krise zeigt sich, wie wichtig die Arbeit ist"

Die Situation in der Coronakrise hat auch Einfluss auf die Werkstätten für Menschen mit Behinderung und ihre Mitarbeiter. Gabi Kals-Deußen ist Leiterin des Lebenshilfe Wohnverbundes Erkelenz. Sie spricht über die Notwendigkeit von Strukturen.

Der Lebenshilfe Wohnverbund Erkelenz liegt im Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, wo sich vor gut einem Monat die erste Person mit dem Coronavirus infiziert hat. In der Einrichtung wohnen viele Menschen mit geistigen Behinderungen.

Die Bewohner der Wohnhilfe seien in der Situation entspannt, erklärt die Leiterin Gabi Kals-Deußen. In einfacher Sprache haben die Mitarbeiter ihnen verständlich gemacht, warum es eine veränderte Situation gibt. Sie zeigen demnach keine Angst, akzeptieren die Situation, dass es eine Krankheit gibt, die gefährlich werden könnte.

Beschäftigungsangebote seien aber schnell ausgereizt, die Bewohner langweilten sich. Daher habe man für sie Arbeitseinheiten in Werkstätten für Menschen mit Behinderung geschaffen und so auch eine Tagesstruktur geschaffen. Die Menschen verdienen damit auch ihr Geld. "In der Krise zeigte sich sehr deutlich, wie wichtig die Arbeit ist." Tägliche Routinen ordnen den Alltag. "Dass sie nach wie vor gebraucht werden, ist ein wichtiges Signal."