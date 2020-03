Nach "Lindenstraße": Moritz A. Sachs will in der Pflege helfen

Am Sonntag geht ein Stück deutsche Fernsehgeschichte zu Ende: Die letzte Folge der "Lindenstraße" wird ausgestrahlt. Moritz A. Sachs war als Klaus Beimer von Anfang an dabei. Er spricht über Erinnerungen und Projekte für die Zeit danach.

Folge 1.758 ist die letzte der "Lindenstraße". Sie wurde im Dezember aufgenommen und wird am Sonntag ausgestrahlt. Von Anfang an war Moritz A. Sachs dabei. Er spielte Klaus Beimer. Bei der ersten Folge war er sieben Jahre alt, heute ist er 41.

Der Schauspieler erinnert sich aus seiner Anfangszeit vor allem an seine Texte und an besondere Drehorte. In seiner Rolle als Klaus Beimer steckte viel von seiner Art zu reden oder sich zu bewegen, sagt Moritz A. Sachs.

Wie geht es nach dem Ende der "Lindenstraße" weiter?

Dass die Serie nun zu Ende geht, habe ihn zunächst melanchonisch gestimmt. Er hatte es auch als Chance gesehen. Denn Moritz A. Sachs ist auch hinter der Kamera unterwegs und hat auch ein Buch geschrieben. Dies hätte ihm Zeit für andere Projekte, die er durch Dreharbeiten nicht wahrnehmen konnte, gegeben. Durch die Coronakrise ist er nun wie viele andere Künstler von Existenzängsten betroffen. Unter Anderem hat er sich als Pflegehilfe beworben.

Die letzte Folge ist bereits im Dezember gedreht worden. Die Coronapandemie wird daher keine Rolle spielen, verrät der Schauspieler. "Das hat ja unseren Alltag zu 100 Prozent so umgekrempelt, dass man hätte alles neu drehen müssen."

Dass die "Lindenstraße" sonst aktuelle Ereignisse in die Geschichten eingebaut hatte, sei ein Teil des Erfolgs gewesen. "Das macht uns auch zu Familienmitgliedern, dass wir da aktuell waren."