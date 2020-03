- Grenzpendler: Bisher keine Regelung mit Polen

Seit Mitternacht müssen auch Berufspendler, die nach Polen zurückkehren, für 14 Tage in Quarantäne. Wie Brandenburgs Regierung die Fachkräfte im Land halten will, darüber spricht Finanz- und Europaministerin Katrin Lange.

Die Brandenburger Finanz- und Europaministerin Katrin Lange erklärt, bisher gebe es keine Ausnahmeregelung für Grenzpendler zwischen Deutschland und Polen. Die Regierung sei aber in ständigem Kontakt mit der polnischen Regierung , "und wir hoffen natürlich, dass wir eine ähnliche Regelung, wie sie in Tschechien ja erlassen wurde, auch für Brandenburg erreichen können", so die Ministerin.

Wenn die Fachkräfte wegfallen, habe das wirtschaftliche Auswirkungen auf die Bereiche Landwirtschaft, Gesundheit und Bau. Die Anzahl der Pendler liege im fünfstelligen Bereich, so Lange.

Finanzhilfen gefragt

Brandenburgs Landesregierung will Pendlern das in Bleiben in der Region ermöglichen, indem jedem von ihnen 65 Euro pro Tag als Aufwandsentschädigung und ein Familienzuschlag angeboten werden. Dafür gebe es großen Rücklauf von Unternehmerverbänden und polnischen Arbeitnehmern, sagt die Ministerin, genau beziffern lasse sich das aber noch nicht: "Wir sind ja gestern damit erst an die Öffentlichkeit gegangen, aber unsere Telefon- und E-Mail-Accounts laufen über."

Zusätzlich sollen auch Hotels für Arbeitszwecke genutzt werden können, da sie ohnehin gerade nicht für touristische Zwecke zur Verfügung stehen. Neben finanzieller Unterstützung und dem Verhandeln bemühe sich das Land auch darum, anderes Personal zu rekrutieren. "Es ist keine einfache Aufgabe", Katrin Lange.