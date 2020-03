www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de

Fr 27.03.2020 | 15:25 | Interviews

- Gemeinderäte in Brandenburg: Sitzungen trotz Corona?

Trotz Corona sollen Gemeinderäte in Brandenburg tagen – am besten in Turnhallen oder größeren Sälen. Einige Bürgermeister wollen stattdessen vorerst im Alleingang Beschlüsse fassen. Man müsse über neue Regelungen nachdenken, erklärt Jens Graf vom Städte- und Gemeindebund Brandenburg.