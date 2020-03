- Scheeres: Abitur- und MSA-Prüfungen finden statt

Die Schulabschlussprüfungen in Deutschland sollen vorerst trotz der Corona-Krise stattfinden.



Darauf haben sich die Kultusminister der Länder geeinigt. Aus jetziger Sicht sei es nicht nötig, die Prüfungen abzusagen, hieß es. Demnach sollen auch die schriftlichen Abiturprüfungen zum geplanten oder zu einem Nachholtermin bis Ende des Schuljahres abgehalten werden. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Hubig, sagte, nun hätten die Schülerinnen und Schüler Planungssicherheit.



Schleswig-Holstein hat demnach einen Rückzieher gemacht. Das Bundesland hatte am Dienstag noch angekündigt, die Abschlussprüfungen in diesem Jahr ausfallen zu lassen.