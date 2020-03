imago images / Eastnews Bild: imago images / Eastnews

Do 26.03.2020 | 06:25 | Interviews

- "Das Krankenhaus muss betriebsbereit sein und wird es auch"

Polnische Staatsbürger müssen zwei Wochen in Quarantäne, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren. Eine Ausnahmeregelung für Berufspendler endet am Freitag. Rüdiger Heicappell vom Asklepios Klinikum Schwedt spricht über die Folgen für sein Krankenhaus und Lösungsansätze.

Die Regelung, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eintritt, werde die Klinik in Schwedt sehr stark beeinträchtigen, erklärt der ärztliche Direktor des Asklepios Klinikums Schwedt, Rüdiger Heicappell. 50 MitarbeiterInnen pendeln zwischen Deutschland und Polen - dazu gehören Ärzte, Ärztinnen, Krankenpfleger und Hebammen. "Das wird erhebliche Mehrarbeit für die verbleibenden KollegenInnen bedeuten", sagt Heicapell. Das Krankenhaus müsse 24 Stunden am Tag betriebsbereit sein, hinzu komme das Coronaproblem. Die Krankenhausleitung habe ich auf das Problem vorbereitet und Sofortmaßnahmen eingeleitet. So wurden in lokalen Hotels Zimmer angemietet. Die betroffenen Mitarbeiter wurden gebeten, jeweils 14 Tage in Schwedt und 14 Tage nach Polen zu verbringen. Für viele sei das möglich. Aber für Ärzte und Ärztinnen, die Kinder betreuen, stelle das ein Problem dar. "Wir dürfen nicht ausfallen, wir müssen und wir werden eine Lösung finden." "Wenn wir heute keine Regelung finden vor Ort, dann können die Kollegen, die nach Feierabend in die Heimat fahren, morgen nicht mehr zur Arbeit zurückkommen", so der ärztliche Direktor. "Das Krankenhaus muss betriebsbereit sein und es wird betriebsbereit sein." Unter anderem werden verschiebbare Operationen in der nächsten Zeit nicht durchgeführt. Rüdiger Heicappell fordert von der Brandenburger Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass medizinisches Personal von der Quarantäneregelung ausgenommen werde.