- Kinderarzt: "Eltern brauchen gerade viel Beratung"

In der Coronakrise fehlten Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel auch bei den Kinderärzten. Der Arzt Jakob Maske erzählt über die Arbeit in dieser Zeit und warnt vor einer Schließung der Kinder- und Jugendarztpraxen, weil Schutzmaterialien fehlen.

In seiner Praxis in Berlin-Schöneberg hat der Arzt Jakob Maske den Praxisalltag der Pandemielage angepasst. So wurden etwa die Sprechzeiten komplett umgestellt, um kranke von gesunden Kindern zu trennen. Außerdem bleiben Eltern aktuell mit ihren Kindern, die nicht so sehr krank sind, zu Hause, sagt der Kinderarzt.

Wenige Schutzmaterialien

Man arbeite mit den verbliebenen Schutzmaterialien und Desinfektionsmitteln hygienisch. Sorge bereite dem Arzt und Sprecher der Berliner Kinder- und Jugendärzte, dass die Schutzmaterialien nicht mehr lange zur Verfügung stünden. Darauf habe er aufmerksam gemacht, der Gesundheitssenat habe darauf aber noch nicht reagiert, so Maske.

Wenn Desinfektionsmittel und Mundschutz ausgehen, "dann muss man im Zweifelsfalle, um das Personal und die gesunden Kinder zu schützen, die Praxis komplett schließen, das wäre fatal." Der Arzt sagt, die Situation sei in allen Praxen so.

Kinder und das Coronavirus

Wenn Kinder mit Covid-19 erkrankt seien, werden sie zu den Abstrichstellen des Gesundheitsamtes geschickt, da die Praxis keine entsprechende Ausrüstung habe.

Der Arzt beruhigt aber: "Eltern müssen gar nicht Angst um ihre Kinder haben." Denn Kinder haben meist keine schweren Verläufe, sie können aber infiziert sein und Eltern und Großeltern anstecken. "Da besteht ein sehr hoher Beratungsbedarf bei den Eltern und den müssen wir natürlich decken."