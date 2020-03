Italienische Patienten in Sachsen: "Es geht um Menschen"

Auch wenn die Zahl der Neu-Erkrankungen in Italien offenbar langsam sinkt, ist die Lage weiter dramatisch. Die ersten acht Covid-19-Kranken aus Italien sind mit Flugzeigen nach Sachsen gebracht worden. Initiiert hat diese Hilfsaktion der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt. Darüber spricht er im Inforadio.

Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt ist Mitglied der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe. Zusammen mit der deutschen Botschaft habe er über die Lage in Italien beraten.

Aktuell sterben täglich 600 - 700 Menschen in Italien an den Folgen des Coronavirus. "Die Beatmungsgeräte nimmt man den älteren Menschen weg, um sie den Jüngeren zu geben. So muss man schon auswählen", sagt Wendt.

Deutschlands Kapazitäten bei Beatmungsgeräten

Die Krankenhäuser in Deutschland seien auf eine Pandemie vorbereitet. Im ganzen Land stünden Beatmungsplätze in Tausender Chargen bereit, die nicht genutzt werden. Auch Sachsen habe bisher die Kapazitäten, um Italien zu unterstützen, so der Politiker.

"Jeder Patient, den wir aufnehmen, ist schon eine Entlastung." Im Zahlengewirr ginge jeder einzelne Mensch unter, so Wendt. In Sachsen oder in Deutschland müsse kein Patient warten, weil ein italienischer Patient behandelt wird: "Es geht um Menschen und nicht um Pässe."

"Es geht um Menschen und nicht um Pässe."

Wichtig sei dem CDU-Abgeordneten auch die Europäische Solidarität: "Denn was am Ende nicht bleiben darf, ist, dass das Virus den Nationalismus wiederaufkommen lässt und uns als Freunde in Europa spaltet", so Wendt.