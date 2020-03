FDP will Rettungspaket zustimmen

Mit einem milliardenschweren Rettungspaket will die Bundesregierung die Auswirkungen des Coronavirus auf die deutsche Wirtschaft abfedern. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagt, die Maßnahmen halte die Partei für zustimmungsfähig. Die Opposition habe sich in die Gesetzesplanung konstruktiv eingebracht.



Die Generalsekretärin der FDP, Linda Teuteberg, sagt, es gebe gute Gründe für die Opposition, den Hilfen jetzt zuzustimmen. "Die Lage ist ernst."



Allerdings bestehe aus Sicht der FDP noch Nachsteuerungsbedarf. So seien mittelständische Unternehmen in dem Paket zu wenig berücksichtigt. Auch wünsche sich die FDP ein unbürokratischeres Verfahren für die Auszahlung, so Teuteberg.

Die Opposition habe sich mit dem Hilfspaket genau beschäftigt und sich dabei konstruktiv eingebracht, betont die FDP-Generalsekretärin. So sei es der Partei wichtig gewesen, dass der Bundestag weiterhin über eine epidemische Notlage entscheidet und nicht die Regierung.

"Wir werden uns beteiligen, um Handlungsfähigkeit auch durch das Parlament sicherzustellen."

Man werde die Lage weiter beobachten, um zu sehen, wie es durch die Einschränkungen der Freiheiten gelingt, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. so Teuteberg. Außerdem brauche es gute Maßnahmen, um später Schritt für Schritt Arbeit, Produktion und Schulunterricht wieder aufnehmen zu können. "Auch Not kennt ein Gebot, alle Freiheitseingriffe müssen verhältnismäßig sein."