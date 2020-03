www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de

Mi 25.03.2020 | 09:25 | Interviews

- Hilfsorganisation: Abstand halten ist in Syrien nicht möglich

In Syrien ist am Sonntag ein erster Corona-Fall bestätigt worden. Für die über eineinhalb Millionen vertriebenen Menschen, die im Nordwesten des Landes in Lagern Leben, könnten die Folgen eines Ausbruchs verheerend sein. Karl-Otto Zentel von der Hilfsorganisation Care berichtet über die Situation vor Ort.