- IHK fordert schnelle Hilfen für Unternehmen

Mit einem milliardenhohen Hilfspaket will die Bundesregierung eine Wirtschaftskrise abfedern. Dr. Ilja Nothnagel von der Deutschen Industrie- und Handelskammer begrüßt das breite Maßnahmenpaket. Gleichzeitig fordert er, dass das Geld schnell ankommt.



Ilja Nothnagel, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags sagt, die wirtschaftliche Herausforderung durch die Coronakrise sei sehr groß, "daher ist es richtig wichtig sich um die Wirtschaft zu kümmern und ein relativ breites Maßnahmenpaket auch geschnürt zu haben."



Die wirtschaftlichen Folgen treffen denmach alle Unternehmer - vom kleinen Laden um die Ecke bis zur Lufthansa. Wichtig sei, dass die Unternehmen an das Geld möglichst einfach und schnell herankommen.

Bürokratie für Hilfen



In den Behörden sehe er ein großes Bemühen und Bewusstsein für die Lage, sagte Nothnagel. So sei zum Beispiel das Online-Verfahren sehr schnell gestartet worden, um das Kurzarbeitergeld zu beantragen.

Dennoch gebe es noch offene Fragen: Etwa, wie schnell die Anträge bearbeitet würden. Oder was man von den Unternehmen verlangen müsse, damit diese von den Hilfen profitieren. Bisher müssen Unternehmen für Kredite eine Geschäftsplanung für die nächsten zwei Jahre vorlegen: "Das ist natürlich in diesen Zeiten etwas, was ein Unternehmen gar nicht solide machen kann. Das heißt, man muss von der Idee des Paketes ins Handeln, in die Realität kommen."