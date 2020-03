- "Die kollektive Betroffenheit ist nach wie vor groß"

Eine zentrale Trauerfeier derzeit nicht möglich, auch an den Absturzort nach Frankreich können Angehörige nicht reisen. Stattdessen hätten zum Zeitpunkt des Absturzes überall in der Stadt die Glocken geklingelt, berichtet Klimpel. Am Abend würden die Halterner mit Kerzen in den Fenstern gemeinsam trauern. "Ich muss sagen, dass die Angehörigen das sehr vernünftig aufgenommen haben", sagt Klimpel.

Gedenken wird durch Coronavirus nicht verdrängt

Vergessen würde das Gedenken deshalb nicht. "Es gibt nach wie vor eine ganz, ganz große kollektive Betroffenheit", sagt der Bürgermeister. Er selbst sei zur Gedenkstätte in Haltern gefahren und habe ein Foto mit einem Trauerkranz der Stadt gepostet.

Die Sorge wegen der Corona-Epidemie überlagere das Gedenken an die Toten nicht, so Klimpel. In Haltern sei bisher niemand an dem Virus gestorben. "Das damalige Unglück empfinden wir noch als deutlich schlimmer", sagt der Politiker.