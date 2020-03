- "Der Schutz im Supermarkt klappt täglich besser"

Die Kund*innen stellten sich mehr und mehr auf die Richtlinien ein, so der Präsident des Handelsverbands und Inhaber von zwei Supermärkten. Es gebe verschiedene Lösungen in den einzelnen Filialen, beispielsweise Kundenbeschränkungen, Hinweisschilder oder Klebestreifen zum Abstandhalten auf dem Boden. "Wir sehen schnelles Handeln in den Geschäften, um die Kunden aufmerksam zu machen, das klappt jeden Tag besser."



Dezentrale Schutzmaßnahmen

Das Personal werde teils mit Plexiglas-Scheiben geschützt, in einigen Filialen könne nur noch bargeldlos bezahlt werden. "Alle tun dezentral, was sie können", so Fromm. Einen hundertprozentigen Schutz für Mitarbeitende gebe es dennoch nicht.

Einheitliche Regeln vom Landesamt für Arbeitsschutz seien bisher nicht festgelegt worden, und das sei gut. "Wir sind froh, dass wir jetzt nicht in einen Wahn kommen, Normen dafür zu erfinden", so Fromm. Stattdessen sei Pragmatismus gefragt. Der Handelsverband empfiehlt aber, Scheiben an den Kassen anzubringen.