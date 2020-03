- "Das ist der richtige Zeitpunkt für Kontaktbeschränkungen"

In Berlin wird keine Ausgangssperre verhängt. Doch das öffentliche Leben wird weiter eingeschränkt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hofft, dass so die Wucht der Epidemie abgefangen wird.



Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens "führen bestenfalls dazu, dass diese steil steigende Kurve etwas abgeflacht wird, und uns diese Zahl der Infektionen nicht mit so einer Wucht erreicht", so Kalayci. Das würde nicht nur das Gesundheitssytem enorm stressen, sondern "auch viele Arbeitgeber zusätzlich treffen. Man möchte sich das gar nicht ausmalen, was das für die BSR heißt, für die BVG, aber auch für die Krankenhäuser und viele, viele andere Bereiche, die lebenswichtig sind, wenn dann eben eine Großzahl von Beschäftigten ausfällt".

Hintergrund: Kontaktverbote in Berlin und Brandenburg – was darf man, was nicht?



In Berlin und Brandenburg gibt es seit Montag, den 23.03.2020, noch strengere Regeln, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Sonntag darauf geeinigt, Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.



Der Berliner Senat beschloss die Umsetzung am Sonntagabend, wie eine Sprecherin mitteilte. Eine erst am Samstag bekannt gewordene, etwas lockerere Regelung ist damit schon wieder von der Entwicklung überholt.



Neue Corona-Verordnung gilt für zwei Wochen



Die neuen Regeln sollen bereits am Montag in Kraft treten und zunächst für zwei Wochen gelten. In der Verordnung heißt es, Personen auf dem Stadtgebiet von Berlin müssten sich ständig in ihrer Wohnung aufhalten. Allerdings gibt es für diese Ausgangsbeschränkung eine Reihe von Ausnahmen. Das gilt etwa für Menschen, die zur Arbeit müssen, für Arztbesuche, andere medizinische Behandlungen oder Blutspenden, für Einkäufe, aber auch für die Begleitung Sterbender oder für Beerdigungen.



Sport und Bewegung an der frischen Luft ist der Verordnung zufolge ebenfalls im Freien erlaubt, alleine, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person - Gruppen dürfen auch zu diesem Zweck nicht gebildet werden. Auch wer Tiere betreuen muss, darf die Wohnung verlassen und sei es, um mit dem Hund spazieren zu gehen.





Auch Brandenburg verschärft Corona-Maßnahmen





Auch in Brandenburg müssen sich die Menschen von Montag an auf noch drastischere Einschränkungen im Alltag einstellen. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Sonntagabend in Potsdam an.



Wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei heißt, ist das Betreten öffentlicher Orte ab Sonntagnacht, 0 Uhr, grundsätzlich untersagt. Das gilt vorerst bis 5. April. Ausnahmen gelten demnach zur Wahrnehmung beruflicher Tätigkeiten und zum Aufsuchen des Arbeitsplatzes, für Arztbesuche, den Besuch von Lebenspartnern, Alten oder Kranken, zur Begleitung Sterbender sowie zur Teilnahme an Beisetzungen im engsten Familienkreis. Ebenfalls ausgenommen sind demnach Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie Behördentermine.



Als öffentliche Orte gelten laut Woidke öffentliche Wege, Straßen, Plätze, Verkehrseinrichtungen, Grünanlagen und Parks. Die Ausnahmeregelungen dürfen nur allein, in Begleitung der im jeweiligen Haushalt lebenden Personen oder einer nicht im jeweiligen Haushalt lebenden Person erfolgen. Dabei sei ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Woidke betonte: "Wir wollen damit die Ausbreitung des Virus verlangsamen und möglichst eindämmen." Die meisten Brandenburger hätten sich in den vergangenen Tagen vorbildlich an die bisher geltenden Verhaltensmaßregeln gehalten. Dafür bedankte sich Woidke ausdrücklich.

(Quelle: rbb24.de)