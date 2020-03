- "Arbeitsrecht ist durch Corona nicht außer Kraft gesetzt"

Wegen der Corona-Krise müssen immer mehr Menschen Leistungen der Jobcenter in Anspruch nehmen. Marcus Weichert, Geschäftsführer der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur, sieht die Behörde darauf gut vorbereitet.

In Berlin haben Stand Montag gut 2800 Betriebe angezeigt, dass sie Kurzarbeit beantragen und in Brandenburg sind es zur selben Zeit etwa 800 Betriebe. Bundesweit lägen die Zahlen im Durchschnitt, so Weichert. Allerdings seien Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Messebau und Tourismus in der Region stärker von der Kurzarbeit betroffen, als in anderen Bundesländern.





Persönliches Vorsprechen nur im Notfall





Für den Kontakt zu den Arbeitsämtern sollten Kund*innen zum Telefon greifen oder eine E-Mail schreiben, sagte Weichert. Nur in Notfällen wie drohender Wohnungs- und Obdachlosigkeit sei ein persönlicher Termin möglich. Dieser müsste vorab telefonisch abgestimmt werden.





Weichert: Keine Sonderregelungen wegen Corona





Einige Betriebe hätten auch Mitarbeiter*innen aufgrund der Corona-Krise fristlos gekündigt. Weichert sagte, es gelte weiterhin das normale Arbeitsrecht – und damit auch normale Kündigungsfristen. Viele Arbeitgeber*innen aus der Region seien zwar aufgeregt, reagierten aber im Dialog mit der Arbeitsagentur besonnen und ruhig, so Weichert.