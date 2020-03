- "BVG hat dieselben Probleme wie alle anderen auch"

Die U-Bahn fährt nur noch im 10-Minuten-Takt, schon seit letzter Woche gibt es Einschränkungen bei Bus und Tram. BVG-Sprecherin Petra Nelken erläutert die Maßnahmen des Unternehmens für den öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt.

In der vergangenen Woche seien die Fahrgastzahlen der BVG um 40 bis 50 Prozent gesunken, so Nelken. Am Montag könnte es sein, dass die Fahrgastzahlen noch weiter gesunken sind.



Tagsüber seien Bus und Bahn deutlich leerer, so die BVG-Sprecherin. Aber nun müsse man sich einmal den Berufsverkehr anschauen. Hier gab es noch Hinweise auf teils zu volle Busse in zu langen Abständen. Aber, so Nelken, es "sei nicht zielführend, warme Luft durch die Gegend zu transportieren." Vielmehr müsse man selbst auch noch lernen und als Unternehmen auch lange durchhalten. Probleme bei der BVG träten nun auch auf, weil das Unternehemn mit denselben Hürden zu kämpfen habe, wie alle anderen Menschen in Berlin.

BVG kontrolliert das Fahrgästeaufkommen



Um die Auslastung zu prüfen, seien derzeit Verkehrszähler unterwegs. Aber auch per Videoüberwachung werde nachgezählt, Busfahrer*innen würden Bescheid geben, wenn ihre Fahrzeuge zu voll seien. Ab Dienstag gibt es bei der U-Bahn sogenannte "Einsetzerzüge", die den Takt entlasten, wenn die Bahnen drohen, zu voll zu werden, sagte Nelken. Damit es nicht zu Versammlungen auf dem Bahnsteig käme, sei auch Sicherheitspersonal unterwegs. Nelken bat ebenfalls darum, dass Fahrgäste sich zeitlich und räumlich besser auf die verbliebenen Fahrten verteilten.

BVG: Keine Desinfektion von Zügen



In Sachen Hygiene appellierte Nelken an die Fahrgäste, hier selbst Vorkehrungen zu treffen – beispielsweise Türen mit einem Taschentuch um die Finger zu öffnen. Eine Desinfektion der U-Bahn-Züge sei möglich, aber gleich nach der ersten Station nicht mehr vollständig gewährleistet. Daher beschränke sich das Unternehmen derzeit auf die Reinigung der Fahrzeuge.