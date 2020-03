- Müller: "Ausganssperre ist kein Allheilmittel"

Die Corona-Pandemie ist längst zu einer Bedrohung für Wirtschaft und Gesellschaft geworden. Der Berliner Senat will deshalb Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige mit insgesamt 600 Millionen Euro an Soforthilfen unterstützen. Allein 100 Millionen Euro soll es im laufenden Jahr an Soforthilfemaßnahmen für Kleinunternehmen und Soloselbstständige sowie für Freiberufler geben, wie der Senat auf einer Sondersitzung am Donnerstagabend beschlossen hat.

Das "Soforthilfe II" überschriebene Landesprogramm wende sich an die besonders hart von der Corona-Krise getroffenen Klein- und Kleinstunternehmen mit maximal fünf Beschäftigten sowie Freiberufler und Soloselbstständige aus Bereichen wie Handel und Dienstleistung, Jugend und Bildung, Kultur, Sport und Tourismus. Die Höhe des Zuschusses ist auf 5000 Euro begrenzt.

Daneben gibt es ein weiteres Programm für kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten, den bereits am Dienstag angekündigten "Schutzschirm". Beide Soforthilfsprogramme haben den Angaben zufolge ein Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro, die Finanzierung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Der "Schutzschirm" soll Unternehmen unterstützen, deren Geschäft wegen der Pandemie bedroht ist. Dazu werde der Liquiditätsfonds der Investitionsbank Berlin vorübergehend für alle kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern geöffnet. Das gelte auch für Angehörige der Freien Berufe, Clubs und Restaurants. Die Förderhöchstgrenze liegt bei 500 000 Euro.

Die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales hat in einer neuen Verfügung am Donnerstagabend außerdem festgelegt, dass einige Geschäfte in Berlin ab sofort auch am Sonntag öffnen dürfen. Grund ist die hohe Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneprodukten in der Corona-Krise. Die Regelung gilt allerdings nur für Sonntagnachmittag von 12 bis 18 Uhr. Dann dürfen Lebensmittelhändler, Getränke- und Wochenmärkte, Sanitärhäuser, Drogerien, Zeitungskiosks sowie Baumärkte und Geschäfte für den Tierbedarf öffnen. Die Regelung gilt vorerst bis zum 19. April.

Daneben will Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) obdachlosen Menschen in der Hauptstadt nach dem Auslaufen der Kältehilfe neue Unterkunftsangebote machen."«Wir brauchen auch für sie einen Rettungsschirm", sagte Breitenbach am Donnerstag. "Wir müssen ihnen so etwas wie ein Zuhause bieten." Deshalb würden gerade bei drei Unterkünften neue Mietverträge geprüft, weil die aus der Kältehilfe bis Anfang April sukzessive ausliefen. Das Angebot solle allein schon aus Infektionsschutzgründen deutlich über eine Notübernachtung hinausgehen, betonte sie.

In Berlin sind derzeit zahlreiche Geschäfte, Bars, Restaurants, Schwimmbäder, Sporthallen und kulturelle Einrichtungen geschlossen, um die Ausbreitung von Sars-CoV-2 zu verlangsamen. Bisher hat der Senat strengere Maßnahmen wie eine Ausgangssperre oder das Ausrufen des Katastrophenfalls abgelehnt.

Stattdessen haben der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) an die Berlinerinnen und Berliner appelliert, sich vorsichtig zu verhalten und etwa einen Mindestabstand zu anderen einzuhalten, um so die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern. Müller hatte allerdings schon am Mittwoch gesagt, dass über eine Ausgangssperre theoretisch schnell entschieden werden könnte. "Aber ich hoffe sehr, dass wir diese Situation vermeiden können durch verantwortungsbewusstes Handeln."

Quelle: dpa

Am Donnerstag ist die geplante Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses ausgefallen, weil zahlreiche Parlamentarier bei einer Veranstaltung Kontakt zu dem positiv getesteten israelischen Botschafter Jeremy Issacharoff hatten. Das Gesundheitsamt gab jedoch noch am selben Tag Entwarnung: Eine Infektion der Abgeordneten sei nicht möglich gewesen, weil sich der Diplomat selbst erst nach dem Treffen angesteckt habe.

Gute Nachrichten gab es auch für Müller selbst: Er ist nach Angaben seiner Sprecherin negativ auf das Coronavirus getestet worden. Müller wollte bei der Plenarsitzung eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie abgeben, von der noch nicht sicher ist, wann er sie nachholen wird. Auch wann die nächste Plenarsitzung stattfindet, ist noch offen. Das soll am Montag im Ältestenrat besprochen werden, den der Parlamentspräsident einberufen will.

Auch Wirtschaftssenatorin Pop hat sich als Vorsichtsnahme testen lassen, um die Vertretung des Regierenden Bürgermeisters für den Fall sicherzustellen, dass er erkrankt wäre, teilte ihre Sprecherin mit. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wurde ebenfalls negativ getestet, wie am Donnerstag bekannt wurde. Beide Politiker sind Bürgermeister und Vertreter des Regierenden.