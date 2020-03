- Arche Berlin: Die Benachteiligten werden vergessen

Wegen der Corona-Epidemie müssen die Standorte der "Arche" schließen. Benachteiligte Menschen dürften auch in einer Ausnahmesituation wie dieser nicht vergessen werden, sagt Bernd Siggelkow. Leiter der "Arche" Berlin.

"Die Kinder können natürlich nicht mehr in die Arche kommen und auch die Eltern nicht mehr. Und wenn sie nicht zu uns kommen können, dann müssen wir zu Ihnen fahren", sagt Bernd Siggelkow. Leiter der "Arche" in Berlin. Daher würden die Lebensmittel zurzeit zu den betroffenen Familien gebracht.

Auch wenn weitere Maßnahmen getroffen würden – wie beispielsweise eine Ausgangssperre – sieht Siggelkow die Mission der Arche nicht unbedingt in Gefahr. Denn die Leute müssten weiter versorgt werden.

"Beziehungsrelevant nicht systemreleant"

Dennoch sei diese unsichere Zeit sehr belastend für die Arche. Denn die Arche sei eine beziehungsorientierte Einrichtung: "Wir sind beziehungsrelevant und nicht systemrelevant, weil die Kinder bei uns nicht nur ein offenes Ohr haben, sondern eben dauerhafte Mitarbeiter und die sind jetzt gerade nicht da", so Siggelkow.

Schwierig sei auch die körperliche Distanz, die nun gewahrt werden müsse. Für viele der Kinder spielten auch Umarmungen eine große Rolle: "Dann muss man sagen, das geht jetzt gerade leider nicht. Dann stehen bei beiden – bei Betreuern und Kindern – die Tränen in den Augen."

"Probleme sind vorprogrammiert"

Der Austausch zwischen den MitarbeiterInnen und denen, denen die Arche hilft, sei extrem wichtig, betont Siggelkow. Jetzt würde auch per Smartphone Kontakt zu den Kindern gehalten: "Wenn die (Kinder) zu Hause sein müssen, dann steigt natürlich auch die Chance der häuslichen Gewalt oder auch die Probleme untereinander", so Siggelkow. Die sollten mit dem fortwährenden (virtuellen) Kontakt eingedämmt werden. Denn je länger die Menschen isoliert seien, desto schneller falle den Familien die Decke auf den Kopf. "Dann sind die Probleme natürlich vorprogrammiert."

Nun müsste sich die Arche sehr kreativ zeigen. Siggelkow und sein Team überlegten sich daher auch Aufgaben, die die Kinder auch zu Hause anspornten. "Das ist natürlich etwas, wo man die Kinder immer wieder motivieren muss, da dürfen uns einfach die Ideen nicht ausgehen."

Gerade jetzt dürften die Spenden nicht zurückgehen. Doch schon in der letzten Woche habe er einen Rückgang der Spenden bemerkt. Gleichzeitig müsste aber auch die Politik handeln: Auch in so einem Ausnahmezustand müssten die Organisationen wie die Arche bedacht werden. „Sie müssen sich natürlich überlegen, dass es eben Menschen gibt, die abgehängt sind, die bei dieser ganzen Krise vergessen worden sind.“