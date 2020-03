- Krankenhäuser bitten um Mithilfe - reichen Appelle aus?

Um die steigende Zahl von Corona-PatientInnen versorgen zu können, haben die Berliner Krankenhäuser um Unterstützung aus der Bevölkerung gebeten. Hedwig Francois-Ketterer, Ex-Pflegedirektorin der Charité, bezweifelt, dass Apelle allein ausreichen.

Nun meldeten sich viele ältere Kollegen, aber auch jüngere Menschen seien dabei: "Es gibt eben auch sehr viele jüngere Kollegen, die beispielsweise befristet arbeiten oder nicht Vollzeit arbeiten." Gleichzeitig meldeten sich auch Personen, die derzeit beurlaubt sind, beispielsweise weil sie in Elternzeit seien. Schon in der Vergangenheit hätten bei Engpässen mit solchen Maßnahmen Erfolge erzielen können.

Diejenigen um Hilfe zu bitten, die eine Ausbildung im medizinischen Bereich haben, sei sehr sinnvoll, sagt Hedwig Francois-Ketterer. Sie ist die ehemalige Pflegedirektorin der Berliner Charité. "Es muss nicht direkt in diesen (betroffenen) Stationen sein, es kann durchaus auch in anderen Stationen sein, damit man dort das Personal entlastet", sagt Francois-Ketterer.

Grundsätzlich sei aber auch klar, dass es zu wenig Personal im Pflegebereich gebe. "Es ist so, dass wir insgesamt zu wenig Pflegepersonal haben, wir haben es drastisch reduziert in der Vergangenheit – entgegen unserer Empfehlungen", so Francois-Ketterer. Dennoch gebe es heute noch viel Personal, die in Teilzeit arbeiten würden und diejenigen müssten in dieser Engpasssituation angesprochen werden.

"Ich weiß nicht ob Appelle allein reichen, oder ob man wirklich nochmal schaut, wie kann man ganz konkret Menschen anspreche", sagt Francois-Ketterer. Nicht in jedem Fall sei das sinnvoll.

Nun sei viel Überzeugungsarbeit notwendig, "aber ich glaube, dass die jetzige Situation schon auch eine andere ist", sagt Francois-Ketterer. Denn jeder, der den Beruf gelernt habe, fühle sich auch ein Stück mitverantwortlich. "Das ist so", betont die ehemalige Pflegedirektorin.

Sobald die freiwilligen Helfer eingesetzt würden, müssten sie zunächst einmal unterstützt werden, um wieder zurück in den Beruf zu finden. Einführungen und Wiedereingliederungen sei schnell umsetzbar, so Francois-Ketterer. Mit dem Appell müsste aber auch eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden: "Ich würde es nicht gut finden, wenn jeder sich woanders meldet oder melden muss."