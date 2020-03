Seniorinnen und Senioren sind durch das Coronavirus besonders gefährdet und müssen geschützt werden. Doch jemand der selbstversorgt lebt, könne auch einige Wochen nur mit telefonischem Kontakt auskommen, meint die Psychologin Katja Werheid.









Schon vor der Corona-Krise sei die Vereinsamung in der älteren Bevölkerung ein großes Problem gewesen. "Das verstärkt sich jetzt", sagt die Psychologin Katja Werheid.

Bei vielen älteren Leuten fielen in diesen Tagen wichtige soziale Kontakte weg: "Da empfehle ich, Vorsorgemaßnahmen zu treffen", so die Psychologin. In vielen Einrichtungen und Altenheimen gebe es schon jetzt Besuchsverbote. Werheid empfiehlt daher auf anderen Wegen in Kontakt mit den älteren Angehörigen zu bleiben. "Lassen Sie Ihren Angehörigen ein Foto von sich da – vor allem, wenn es um Demenz geht", sagt Werheid. Auch ein handgeschriebener Brief könnte helfen.

Soziale Isolation schlimmer als Ansteckungsgefahr?

Damit ältere Menschen nicht zunehmend vereinsamen, müsse nicht unbedingt auf eine hohe Kontaktfrequenz gesetzt werden. Das Gefühl, das sich jemand kümmert, sei das Wichtigste. Das könne auch durch Telefonate vermittelt werden.

"Jemand der selbstversorgt lebt, kann auch einige Wochen mit telefonischen Kontakten auskommen", so Werheid. "Am besten sind regelmäßige Kontakte, sodass sie planbar sind."

Der soziale Kontakt könne so durch verschiedene Hilfsmittel ersetzt werden. Es komme aber auch immer darauf an, wie weit die Personen 'digitalisiert' seien. So könnten beispielsweise auch Videotelefonate helfen, um älteren Menschen aus der Einsamkeit zu helfen.