- Innenministerium verbietet Reichsbürger-Gruppierung

Innenminister Horst Seehofer hat die Gruppe "Geeinte deutsche Völker und Stämme" am Donnerstag verboten. ARD-Terroriusmusexperte Michael Götschenberg bewertet das Vorgehen als wichtigen Schritt gegen eine besonders rechtsradikale und militante Vereinigung der Szene.



Zum ersten Mal wurde in Deutschland eine Vereinigung der Reichsbürger verboten. Seit 2016 wird die Reichsbürger-Szene vom Verfassungsschutz beobachtet. Am Donnerstag wurden in mehreren Bundesländern, darunter auch Berlin und Brandenburg, Razzien gegen Mitglieder der Szene durchgeführt.

Drohungen gegen Behörden und Amtsträger*innen

Die Vereinigung, die jetzt verboten wurde, nennt sich "Geeinte Deutsche Völker und Stämme". Sie sei in den vergangenen Jahren immer wieder durch unterschiedliche Aktionen aufgefallen, so der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Immer wieder habe die Vereinigung Behörden und Amtsträger*innen mit aggressiven Schreiben bedroht. Darunter soll auch der Justizminister von Brandenburg gewesen sein.

Die Vereinigung habe wiederholt gefordert, den Holocaust-Leugner und Rechtsextremisten Horst Mahler aus seiner Haft in Brandenburg zu entlassen. Daran lasse sich auch eindeutig ableiten, wo sich die Vereinigung ideologisch verortet, erklärt der Terrorismusexperte.

Zeichen für staatliche Handlungsfähigkeit

In der Summe haben die Aktionen dazu geführt, dass das Bundesinnenministerium jetzt beschlossen hat, diese besonders militante Vereinigung innerhalb der Reichsbürger-Szene zu verbieten, sagt Götschenberg.

Am Donnerstag wurden dann Razzien bei 21 führenden Mitgliedern der rechtsextremen Vereinigung durchgeführt, damit man das Verbot jetzt auch mit zusätzlichem Beweismaterial unterfüttern kann, so der ARD-Terrorismusexperte. "Es wurden Datenträger festgestellt, aber auch Waffen, Propagandamaterial und Betäubungsmittel."

Das Vorgehen des Bundesinnenministeriums soll auch ein Zeichen sein, dass die Bundesregierung auch in Zeiten des Coronavirus weiter gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus vorgeht. Natürlich könne man die Frage stellen, warum gerade jetzt, sagt Götschenberg. Aber es ginge eben auch darum, zu zeigen, dass der Staat immer noch handlungsfähig ist.

Skurrile Spinner und Rechtsradikale

Insgesamt sei die Reichsbürger-Szene sehr fragmentiert und unterschiedlich, auch in ihrer Motivation und der Gefährdung, die von ihr ausgeht, sagt Götschenberg. Rund 19.000 Personen ordnet der Verfassungsschutz der Szene zu.

Wie der gesamte rechte Rand der Bevölkerung, sei auch die Reichsbürger-Szene in den letzten Jahren stark gewachsen. Auf der einen Seite gebe es skurrile Spinner, die ihr zuhause in einen eigenen Staat umwandeln wollen, und sich darum drücken Steuern und Abgaben zu zahlen.

Auf der anderen Seite stehen 950 dem Verfassungsschutz bekannte Rechtsextremisten. "2016 gab es eben auch den Vorfall in Georgensgmünd, als ein Reichsbürger auf Polizeibeamte geschossen hat." Spätestens seit diesem Vorfall sieht man die Szene in einem anderen Licht, erklärt der Terrorismusexperte.