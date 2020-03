Auch die deutsche Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung geht für dieses Jahr von größeren Einbrüchen aus als während der Finanzkrise. Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts, fordert das Vertrauen in die Wirtschaft zu stärken.



Die deutsche Wirtschaft wird schrumpfen. Bei dieser Prognose waren sich die führenden Wirtschaftsinstitute auch schon vor der Corona-Pandemie einig. Das Ifo-Insitut für Wirtschaftsforschung warnt vor einer empfindlichen Rezession durch die Folgen des Coronavirus.

Schlimmer als die Finanzkrise

Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts misst unter den Topmanager*innen aktuell eine Erwartungshaltung, die so pessimistisch ist wie noch nie zuvor. "Angesichts der Krise, die da auf uns zu kommt, ist das auch kein Wunder", sagt Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts.

Weil noch niemand voraussagen kann, wie die Corona-Pandemie verlaufen wird, seien aktuelle Prognosen sehr schwer, erklärt der Wirtschaftsforscher. Es gibt optimistische Szenarien, die von beschränkten Produktionsausfällen und einer Wachstumsprognose von Minus 1,5 Prozent ausgehen. Andere Szenarien gehen von einem Einbruch von bis zu 6 Prozent aus. "Da wären wir dann schon bei höheren Verlusten als bei der Finanzkrise."

Vertrauen stärken

Es könne auch noch schlimmer werden, warnt Fuest. "Alles hängt davon ab, wie die Epidemie weiter verläuft und wann dieser Lockdown, also das Einfrieren der Wirtschaft, wieder gelockert werden kann." Durch flächendeckende produktionsstillstände, wie aktuell in der Autoindustrie, deutet aktuell vieles in Richtung eines wirtschaftlichen Einbruchs um 6 Prozent.

Eines der größten Probleme ist dabei aktuell die Angst vor der Angst, mahnt Fuest. Das bedeutet, dass Investor*innen nervös werden, weil sie glauben, dass sich andere Investor*innen zurückziehen könnten. Gleiches gilt auch für Banken. Hier sei jetzt auch die Politik gefragt: "Die Politik muss Maßnahmen ergreifen, um das Vertrauen zu stärken", fordert der Wirtschaftswissenschaftler.

Helikopter-Geld nicht sinnvoll

Hilfen seien bereits auf dem Weg, etwa durch neue Staatsanleihen der Europäischen Zentralbank oder durch Liquiditätshilfen und Zuschüsse der Bundesregierung für Unternehmen und Selbstständige. "Das hilft konkret, stärkt aber auch das Vertrauen." Aus der Welt schaffen, könne die Politik die Krise aber nicht, so Fuest. "Es geht jetzt darum, den Schaden zu begrenzen."

Ein sogenanntes Helikopter-Geld, also beispielsweise 1000 Euro für jeden Menschen in Deutschland, um den Konsum anzukurbeln, sei dafür nicht sinnvoll, findet Fuest. Es sei zwar sehr wichtig, den Solo-Selbstständigen zu helfen. Insgesamt müssten die Maßnahmen aber gezielter sein als bei einem Helikopter-Geld.

Anders als in den USA, wo die Idee zuerst ins Spiel gebracht wurde, gebe es in Deutschland eine soziale Grundsicherung für Menschen, die infolge der Krise ihre Arbeit verlieren würden. Deutschland müsse auch überlegen, wie es seine Ressourcen einsetzt, so Fuest. "Wir haben erhebliche finanzielle Ressourcen, aber auch die sind nicht unendlich."

Gezielte Maßnahmen und Kreativität

Deswegen empfiehlt der Präsident des Ifo-Instituts gezielt den Selbstständigen und kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen. Denen die von der Krise am stärksten betroffen sind. Anstatt "mit der Gießkanne" durchs Land zu laufen.

Positive Folgen der Krise könnten der Ausbau der digitalen Vernetzung sein und der Ausbau von Möglichkeiten zuhause zu Arbeiten. "Wir werden lernen, uns in der Zukunft gegen solche Krisen besser zu versichern", glaubt der Ökonom. Man könne diese Zeit nun auch zum Reflektieren und für kreative Tätigkeiten nutzen. "Shakespeare hat ja auch während der Pest King Lear geschrieben."