- Grenzschließungen: Schwere Bedingungen für Saisonarbeiter

Das Coronavirus hat längst die gesamte Gesellschaft erreicht. Durch die Grenzschließungen bleiben auch die Saisonarbeiter auf den Feldern aus. Nun sei Hilfe zur Selbsthilfe angesagt, sagt Henrik Wendorff vom Brandenburger Landesbauernverband.

Bundesweit gebe es unter normalen Umständen um die 280.000 Saisonarbeiter bundesweit. "Eine sehr, sehr große Anzahl von Arbeitskräften", sagt Henrik Wendorff vom Brandenburg Landesbauernverband. Das beträfe nicht nur die Spargelfelder, mittlerweile würden Saisonarbeiter für fast alle Ernten von Obstsorten und auch Gemüsearten eingesetzt werden. Dabei ginge es auch nicht nur um die Erntearbeit, "sondern auch um die Pflege der Kulturen, wo viele Hände gebraucht werden"“, sagt Wendorff.

Hygienemaßnahmen treffen

Betrieblich müsse nun vieles umstrukturiert werden. "Die Arbeitsgruppen werden verkleinert, die Unterkünfte müssen anders strukturiert werden", so Wendorff. Dabei ständen alle hygienischen Maßnahmen im Vordergrund.

Insbesondere für ArbeitspendlerInnen – ArbeiterInnen, die aus dem Grenzgebiet zu den Feldern pendelten – müssten besondere Maßnahmen getroffen werden. Daher seien nun Passierscheine im Gespräch: Dazu müssten aber auch die Grenzen weiter geöffnet werden, so Wendorff. "Da wird sich aber sicherlich in den nächsten Tagen noch mehr einspielen – jetzt am Anfang gibt es da noch Probleme."

Gesundheitsbehörden müssen Regeln finden

Die einzelnen Gesundheitsbehörden der Länder und Staaten müssten nun entsprechende Regelungen für Arbeitspendler aufstellen. "Das ist aber auch immer eine Frage des Einzelfalles", so Wendorff. Denn die Betriebe variierten in ihren Größen: "Da wird es unterschiedliche Regeln geben müssen."

"Hilfe zur Selbsthilfe steht natürlich bei Landwirten an erster Stelle", so Wendorff. So könnte man nun auch den einen oder anderen anwerben, der gerade keine Arbeit – auch wenn er aus einem anderen beruflichen Bereich komme. "Ich suche Leute, die relativ einfache, wiederholende Arbeiten nach einer guten Anlernphase dann auch durchführen können", sagt Wendorff. Das löse aber nicht alle Probleme, gerade in den größeren Unternehmen.