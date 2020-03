In 25 Tagen zum neuen Corona-Krankenhaus

Das Corona-Krankenhaus auf dem Berliner Messegelände mit Tausend Betten soll so schnell wie möglich bezugsfertig sein, sagt Projektleiter Albrecht Broemme. Angestrebt werde ein Zeitraum von maximal 25 Tagen.

"Es ist richtig, 1000 Betten sollen erstellt werden", erklärt Albrecht Broemme. Anfang der Woche hatte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) angekündigt, dass Berlin ein zusätzliches Krankenhaus für Corona-PatientInnen bauen will. Die sogenannte Covid-19-Klinik soll bis zu 1000 Betten haben und in Zusammenarbeit mit den Berliner Krankenhäusern auf dem Gelände der Berliner Messe errichtet werden. Albrecht Broemme ist der ehemalige Präsident des technischen Hilfswerks. Er wird der Projektleiter.

Halle 26 der Messe

Dieses Krankenhaus solle dann zum Einsatz kommen, wenn die restlichen Krankenhäuser trotz ihrer Möglichkeiten überlaufen, sagt Broemme. Das Ganze solle in der Halle 26 der Messe Berlin stattfinden, erklärt der Projektleiter. "Die ist dann nicht mehr Teil der Messe sondern wird zu einem Krankenhaus umfunktioniert", so Broemme.

Das Krankenhaus solle so schnell wie möglich betriebsfähig werden. Es müsse angesichts der Prognosen des RKIs innerhalb von 20 bis 25 Tagen aufgebaut werden, ansonsten würden die Krankenhäuser überlaufen. "Wir möchten eben nicht haben, dass man dann selektieren muss, wer kann man noch beatmen und wer hat eben Pech", betont Broemme.

Kein Personal abziehen - dafür zusätzliches Personal

Das Gelände der Messe Berlin habe sich für diesen Zweck am besten geeignet. Gleichzeitig freut sich Broemme auch über die Hilfsbereitschaft der BerlinerInnen. "Wir spüren eine ungebrochene Hilfsbereitschaft, das sind die Berliner unschlagbar", so Broemme. Außerdem werde die Bundeswehr um Amtshilfe gebeten, so Broemme.Wenn die Arbeiten vorangingen, dann müsse die Bundeswehr – wie auch die Feuerwehr oder Hilfsorganisationen – helfen.

"Know-How brauchen wir und das medizinische Personal können wir nicht von Praxen und Krankenhäusern abziehen: Wir werden dann auch über die Medien Aufrufe machen, dass sich ehemaliges und pensioniertes (medizinisches Personal) bei uns meldet", sagt Broemme.

"Es bleibt eine 'Überlauf-Klinik'"

Riskante und schwere Fälle müssten weiter in den Kliniken behandelt werden. Die neue Klinik bleibe eine 'Überlauf-Klini' – eine Klinik, die dann zum Einsatz komme, wenn die anderen Krankenhäuser ihre Kapazitäten ausgeschöpft hätten. "Es ist eine Einrichtung, die so lange ihren Betrieb aufrechterhält, wie es erforderlich ist. Wir sprechen von einer Corona-Welle, die nach Angaben des RKI, bis zu zwei Jahren gehen kann.“"