- "Die Abiturprüfungen müssen verschoben werden"

Nach den Schulschließungen in Berlin sind viele Schüler*innen verunsichert, wie sie sich verhalten sollen und wann der Unterricht fortgesetzt wird. Der Landesschülersprecher Miguel Gongora fordert deswegen alle anstehenden Prüfungen nach hinten zu verlegen.



Viele Kinder und Jugendliche müssen aktuell akzeptieren, dass sie nicht mehr draußen Spielen können und sich auch nicht mehr mit Freund*innen treffen dürfen. Auch für Miguel Gongora, den Vorsitzenden des Landesschülerausschusses in Berlin, ist die aktuelle Situation eine große Umstellung.

Zu wenig Informationen



"Warum gerade wir unter diesen Maßnahmen so sehr leiden müssen, ist nur schwer nachzuvollziehen", sagt der 17-Jährige. Warum Schüler*innen wie er, die kurz vor dem Abitur stehen, jetzt nicht mehr zur Schule gehen dürfen, sei ihnen von den Schulen nicht ausreichend erklärt worden, kritisiert Gongora.

"Wir wurden am Freitag darüber informiert, dass die Schulen geschlossen werden", sagt der Schülersprecher. "Aber wir haben nicht im Unterricht darüber gesprochen, was das Coronavirus ist und welche Gefahren es mit sich bringt."

Der Mangel an Informationen sei auch leider kein Einzelfall gewesen. Bei einer Umfrage gaben 78 Prozent von 3000 befragten Berliner Schüler*innen an, dass sie nicht ausreichend über die Situation aufgeklärt wurden, sagt Gongora. Am Freitag habe er 650 Anrufe verpasst, von Schüler*innen, die Fragen dazu hatten, was die Schulschließungen für ihre Abschlussprüfungen bedeuten würden.

Prüfungstermine verschieben



Der Landesschülerausschuss fordert deswegen von Bildungssenatorin Sandra Scheeres, die Abiturprüfungen sofort zu verschieben, um die psychologische Belastung bei den Schüler*innen zu senken und ihnen die Chance zum Verarbeiten der aktuellen Situation zu geben. "Außerdem wollen wir nicht befürchten müssen, dass unsere Abiturprüfungen am Abend vor der Prüfung abgesagt werden, weil doch eine Quarantäne verhängt wird", sagt Gongora.

Obwohl viele Schüler*innen mittlerweile verstanden hätten, dass es beim Kampf gegen das Coronavirus auch darum gehe, ältere Bevölkerungsgruppen zu schützen, treffen sich immer noch viele mit ihren Freund*innen, sagt der Schülervertreter. Er fordert seine Mitschüler*innen deswegen auf, den Anweisungen der Politik zu folgen und zuhause zu bleiben.

"Wir müssen auch dafür sorgen, dass ältere Menschen geschützt sind, indem wir uns selber besser schützen."