- Ein Impfstoff um jeden Preis?

Die Suche nach einem Gegenmittel für das neuartige Coronavirus hat weltweit Priorität. In den USA hat die erste klinische Studie mit Menschen begonnen, um einen möglichen Impfstoff zu testen. Unser Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler bremst die Erwartungen.

Die Entwicklung eines Impfstoffs sei zwar bereits weiter als noch vor wenigen Wochen bekannt. "Letztlich sind wir aber noch viele Wochen, wenn nicht sogar Monate davon entfernt", sagt Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler.

Entwicklung dauert mindestens noch ein Jahr



Das Gegenmittel, das am Montag in Seattle zum ersten Mal an einer Patientin getestet wurde, wird von einer privaten Biotechnologiefirma gemeinsam mit Wissenschaftler*innen der nationalen Gesundheitsbehörde der USA hergestellt, erklärt Prinzler.

Der Direktor des nationalen Instituts für Infektionskrankheiten in den USA, Anthony Fauci, gehe aber davon aus, dass es mindestens noch ein Jahr dauern wird, bis ein fertiger Impfstoff entwickelt ist. Dass der jetzt gestartete Test ein Anzeichen dafür sei, dass die Entwicklung eines Impfstoffs kurz vor dem Abschluss stehe, sei eher ein Trugschluss, sagt Prinzler. "Diese erste Testphase wurde in Rekordzeit gestartet."

Wissenschaftlicher Tabubruch

In den nächsten Tagen sollen insgesamt 46 Personen das neue Präparat gespritzt bekommen. Dann werden die Personen für ein Jahr von Wissenschaftler*innen beobachtet, um zu sehen, ob das Serum wirkt. Dann kommt eine zweite Testphase, bei der tausende Menschen geimpft werden, erklärt der Inforadio-Wissenschaftsredakteur. "Erst wenn das alles positiv abläuft, kann der Impfstoff in die Produktion gehen."

Von vielen Seiten gibt es Kritik an dem ungewöhnlich schnellen, ersten klinischen Test an Menschen, sagt Prinzler. "Manche Forscher sprechen von einem Tabubruch und unkalkulierbaren Risiken." Eigentlich muss die Sicherheit eines neuen Impfstoffs erst an Tieren getestet werden. Weil sich normale Mäuse aber nicht für einen Coronavirus-Test eignen und die Züchtung genetisch modifizierter Mäuse zu kompliziert gewesen sei, wurde dieser Schritt ausgelassen und jetzt am Menschen experimentiert, so Prinzler. "Eigentlich ein No-Go in der medizinischen Pharmaforschung."

Deutschland droht Ausgangssperre



Wie weit die Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 ist, sei aktuell nur schwer abzuschätzen. Biotech-Firmen in Deutschland, Israel und den USA sollen weit vorangeschritten sein. Aber eine realistische Einschätzung, wie weit die Forschung hier ist, gibt es nicht, erklärt der Wissenschaftsredakteur.

Neben der Entwicklung neuer Impfstoffe und Medikamente gegen das Coronavirus, sei die Nutzung bereits vorhandener Medikamente, die bereits gegen andere Krankheiten verwendet werden, aktuell am vielversprechendsten, sagt Prinzler. Denn dort liegen die umfangreichen klinischen Tests schon vor.

"Aber es darf und wird keine Abkürzungen bei der Entwicklung von Gegenmitteln geben", ermahnt Prinzler. Dazu seien die Gesetze zu streng und die Gefahr von Nebenwirkungen zu groß. Deswegen vermutet der Inforadio-Wissenschaftsredakteur, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens noch eine ganze Weile andauern werden und es auch in Deutschland zu einer Ausgangssperren und Handyüberwachung kommen könnte, wie sie in anderen Ländern bereits durchgeführt wird.