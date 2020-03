- "Schwerste Prüfung für die Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg"

Erst alle Veranstaltungen abgesagt, dann Kneipen und Clubs zu und ab Mittwoch dann viele Geschäfte dicht: Berlins Firmen durchlaufen wegen des Coronavirus eine harte Zeit. Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin, fordert jetzt unbürokratische Finanzhilfen.



Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin, Jan Eder, begrüßte die Wirtschaftshilfen für Unternehmen, die die Bundesregierung und das Land Berlin bisher angekündigt haben. So seien Liquiditätsfonds und Änderungen bei der Kurzarbeit sinnvoll.



"Nur Liquidität bedeutet, dass die Betroffenen das zurückzahlen müssen. Was wir jetzt noch brauchen neben diesen Instrumenten, ist echte Zuwendung", sagte Eder. Bayern mache das aktuell vor. Hier könne man auf Formulare im Internet zugreifen und eine Zuwendung unbürokratisch beantragen, so Eder. "Da kriegen Sie sofort bis zu 30.000 Euro Zuwendung. Das heißt, das bleibt im Unternehmen, um das Unternehmen zu sichern."



Die Finanzierung soll laut dem IHK-Geschäftsführer vom Bund und dem Land Berlin kommen. "Es geht ja um uns alle. Es geht ja um Arbeitsplätze." Die Unternehmen hätten jetzt Kosten, wie Gehälter, Mieten und Sachkosten. "Aber überhaupt keine Einnahmen. Und das halten kleine Unternehmen 14 Tage durch und dann ist Schluss", so Eder.